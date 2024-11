C4 : le Legia Varsovie rejoint Chelsea, la Fiorentina gagne, le Betis déçoit

Suite de la 4e journée de Ligue Europa Conference et le Legia Varsovie rejoint Chelsea en haut de tableau. Les Polonais qui ont gagné 3-0 contre l’Omonia Nicosie s’emparent de la deuxième place derrière les Blues et comptent également 12 points. Belle opération aussi pour la Fiorentina qui s’est imposée 3-2 contre Paphos. Les Italiens remontent à la 6e place juste devant l’Olimpija Ljubljana (7e) et Lugano (8e) qui ont respectivement battu Larne (1-0) et La Gantoise (2-0).

Battu 2-1 par les Tchéques du Mlada Boleslav, le Real Betis Balompié n’est que 22e avec 4 points et va encore devoir batailler durement pour la qualification. Enfin, le Rapid Vienne (4e) et les Shamrock Rovers (10e) se sont quittés sur le score de 1-1.

Les matches de 21h :