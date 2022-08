Paul Pogba aurait été menacé par deux hommes armés de fusils d'assaut !

La suite après cette publicité

Samedi soir, Mathias Pogba, frère du champion du monde 2018 Paul, promettait des révélations explosives sur son petit frère, mais également sur Kylian Mbappé, attaquant du PSG. Depuis, l'affaire enflamme la presse et une enquête a d'ailleurs été ouverte en France afin d'en déterminer les tenants et les aboutissants. En attendant, l'ancien buteurs du Tours FC n'a pas hésité à en remettre une couche sur le milieu de terrain de la Juve. J'espère que vous ne vous ferez pas avoir par une tentative de manipulation des média et des autorités. Quand on est célèbre le monde est avec vous, les autorités écoutent plus attentivement. Mais ça ne vous met pas au dessus de la justice, les policiers ne sont pas vos larbins ! Ah, et il y a peu, mon frère a prétendu à la police italienne ne pas connaître notre cousin direct, avec qui on a grandit, lui rendant une banale visite et qui ne lui a rien fait, la famille pouvant en témoigner. Ça parlait de plainte pour harcèlement contre un cousin innocent..., a notamment assuré le joueur de 32 ans.

Et de nouvelles révélations sont également sorties ce dimanche soir. D'après les dernières informations de Franceinfo, Paul Pogba, au cours de différentes auditions, a pu confier aux enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé qu'il avait notamment été piégé par des amis d'enfance et deux hommes cagoulés armés de fusils d'assaut. Selon le champion du monde 2018, la bande lui réclamait 13 millions d'euros et l'a plusieurs fois intimidé depuis, jusqu'au centre d'entraînement de la Juventus de Turin, où il affirme même aux policiers avoir reconnu son frère Mathias Pogba parmi les suspects ! Une chose est sûre, cette affaire est loin d'être terminée et risque de perturber l'avant-Mondial de l'ancien joueur de Manchester United.