Rennes-OM Streaming : comment regarder le match en direct

Si l’OM affiche un visage terrible en Ligue des Champions (5 défaites et 1 seule victoire), le club phocéen se balade en Ligue 1 et reste sur six victoires consécutives. Virtuellement, la bande à André Villas-Boas est même leader si elle parvient à remporter ses deux matches en retard. C’est donc une formation marseillaise en pleine confiance qui aborde ce choc « Champions League » face à Rennes. D’ailleurs, Marseille pourra compter sur ses hommes forts du moment, Steve Mandanda dans les buts mais aussi sur Dimitri Payet et Dario Benedetto qui enchainent les bons matches et les buts ces dernières semaines.

La suite après cette publicité

Du côté de Rennes, ca va un peu mieux après une victoire aux forceps face à Nice (1-0). Mais le club breton est toujours fragile et une victoire face à l’OM pourrait lui permettre de recoller en tête du classement. Julien Stephan pourra d’ailleurs compter sur ses meilleurs joueurs, de Nayef Aguerd à Steven Nzonzi, en passant par Eduardo Camavinga et Mbaye Niang buteur retrouvé face aux Aiglons.

Regarder Rennes-OM en streaming direct

Bien que légèrement favori, Marseille devra se méfier d’une formation revancharde. D'ailleurs, les Rouge et Noir n’ont pas remporté le moindre match au Roazhon Park face à Marseille sur les trois dernières confrontations (2 défaites et un résultat nul). Cette affiche européenne promet donc du grand spectacle et vaut le détour. Et la diffusion à la télévision de ce choc entre les deux clubs historiques de la L1 se fera sur la chaîne Canal + en France, ce mercredi soir à 21h mais sera aussi disponible en Streaming de manière 100 % légale et en HD. Si vous êtes un supporter du club breton ou du club olympien et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match Rennes vs OM en streaming en live et en direct tout à fait légalement. En effet, il faut savoir que les détenteurs de droits TV, tels que La chaine Telefoot par exemple, multiplient les offres OTT et retransmissions directement sur ordinateur, smartphone ou même tablette. La rencontre sera donc disponible via l'application My Canal.

Canal + propose des offres sans engagement pour le stream de cette affiche entre la formation présidée par Nicolas Holveck et celle dirigée par Jacques Henri Eyraud. Avec un mois d'essai cumulé à des réductions sur le prix de l’abonnement, il est désormais possible de regarder du foot en streaming sans se ruiner et en toute sérénité ! Pour ceux qui hésitent, il est même possible d’arrêter votre abonnement sans frais durant le premier mois ! Le temps de voir si l’offre vous convient et d’en savoir plus sur la future redistribution des matches de la Ligue 1 Uber Eats début 2021… Idéal donc pour ceux qui souhaitent regarder en toute discrétion cette rencontre de la 16e journée du championnat de France qui sera arbitrée par le très expérimenté Clément Turpin. L’homme en noir de 38 ans est un habitué des matches de première division française, mais il arbitrera l’OM pour la première fois de sa carrière. Il sera assisté par Nicolas Danos et Cyril Gringoire. Mickaël Leleu sera le quatrième arbitre. Enfin, Mikaël Lesage et Benjamin Lepaysant officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cliquez ici pour vous inscrire sur Canal+ et accéder au match Rennes-OM