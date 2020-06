Manchester City : cinq choses à savoir sur Juan Manuel Lillo, l'ami et adjoint de Pep Guardiola

Voici deux jours maintenant, l'arrivée d'un nouvel entraîneur adjoint à Manchester City mettait internet et le monde du football en émoi. C'est suffisamment rare pour être remarqué. Mais de qui parlons-nous ? « Manchester City est ravi d'annoncer que Juan Manuel Lillo a rejoint le staff de Pep Guardiola en tant qu'entraîneur adjoint », écrivaient ainsi les Skyblues. Cela ne vous dit rien ? Pourtant, il est l'un des hommes qui ont eu la plus grande influence sur Pep Guardiola. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le mentor du coach espagnol.

- 1. Il n'a jamais été joueur

Pour les hommes de son époque (il est né en 1965), Juan Manuel Lillo fait partie des exceptions. En effet, il est l'un des rares entraîneurs à n'avoir jamais embrassé une carrière de footballeur professionnel. Il le raconte lui-même : « à l'âge de quinze ans, mon entraîneur Demetrio Terradillos m'a enlevé l'espoir de devenir footballeur professionnel, mais m'a ouvert la voie du coaching. Il m'a dit, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est que tu es très mauvais comme joueur. La bonne, c'est que tu as un ascendant sur tes coéquipiers, ils écoutent ce que tu dis. » Une carrière de joueur tuée dans l’œuf donc. Mais cela ne l'empêche pas d'être très reconnu dans son milieu.

- 2. Plus jeune entraîneur de l'histoire de la Liga

Comme il s'est dirigé rapidement vers une carrière d'entraîneur, il a commencé à faire ses classes assez jeunes. Dès 17 ans, il entraîne des équipes de jeunes de sa ville natale (Tolosa). À 20 ans, il prend en charge le Tolosa CF à qui il évite une relégation en troisième division. Pendant trois ans (entre 88 et 91), il entraîne le CD Mirandés, qu'il fait remonter en deuxième division. Après un passage à la Cultural Leonesa, il débarque à Salamanque à 26 ans. Après une première année où il rate l'accession en Segunda división A, il y arrive l'année suivante. En 1994-95, il obtient la montée en Liga et cela fait donc de lui, à 29 ans, le plus jeune entraîneur de l'histoire de la Liga.

- 3. Une relation privilégiée avec Pep Guardiola

L'histoire entre les deux hommes date d'un petit moment. Lors des élections du président du FC Barcelone en 2003, Joan Laporta, le futur vainqueur, affronte Lluis Bassat, qui fait figure de favori. Pep Guardiola rejoint la liste du second nommé et aurait pris le poste de directeur sportif. L'entraîneur catalan explique alors qu'en cas de victoire, Juan Manuel Lillo deviendrait l'entraîneur du FC Barcelone. Les élections perdues, les deux hommes se retrouvent au Mexique quelques années plus tard. Lillo prend en charge les Dorados de Sinaloa (2005-2006) et convainc Guardiola de refuser des offres, notamment celle de Manchester City, pour le rejoindre. Guardiola jouera 20 matches et prendra sa retraite tandis que Lillo n'entraînera qu'une année.

- 4. L'inventeur du 4-2-3-1

Tous les entraîneurs ont leurs références et certains inventent des choses qui restent. Johan Cruijff est resté dans les livres d'histoire aussi pour ses préceptes et son jeu bien huilé, très dur à mettre en place. Vous ne le savez probablement pas, mais Juan Manuel Lillo est le père du 4-2-3-1 avec deux ailiers et un meneur de jeu. C'est en 1991 qu'il l'utilise pour la première fois, il a alors 26 ans et entraîne la Cultural Leonesa.

5. C'est un Globe-trotter

Au cours de sa longue carrière, Juan Manuel Lillo a pu observer de nombreuses façons de travailler et d'enrichir encore un peu plus ses idées de jeu. Si dans les 24 premières années de sa carrière, il n'a connu que des postes en Espagne, il a ensuite beaucoup bougé. Il est allé au Mexique (Dorados de Sinaloa), en Colombie (Millonarios FC), il a été l'adjoint de Jorge Sampaoli quand ce dernier a été sélectionneur du Chili, il est reparti en Colombie (Atlético Nacional) puis a visité le Japon (Vissel Kobe) et la Chine (Qingdao Huanghai) avant de retrouver l'Europe maintenant avec l'Angleterre.