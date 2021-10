ASM-OL : Bruno Genesio ironise sur une possible délocalisation en Chine

Présent en conférence de presse, ce vendredi, Bruno Genesio est revenu sur la victoire du Stade Rennais face au NS Mura (2-1) avant de recevoir Strasbourg à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1. Globalement satisfait de la série positive des Bretons, le coach rennais s'est par ailleurs exprimé sur une possible délocalisation de la rencontre entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais en Chine. Une décision motivée par la volonté de la Ligue de promouvoir le football français en dehors de nos frontières et qui n'a pas manqué de faire réagir l'entraîneur du SRFC, non sans ironie.

«Sur Mars. Allons sur Mars. Non, mais je comprends que nos dirigeants cherchent des solutions aux problèmes financiers des clubs français. Maintenant, aller jouer un match de L1 en Chine, à part l'intérêt financier, je ne vois pas trop ce que ça peut apporter, et je souhaite bon courage aux entraîneurs pour le voyage et la récupération.» Le message est passé.