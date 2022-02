Leeds - Manchester United : les compositions officielles

Trois jours avant de retrouver l'Atlético de Madrid en 8e de finale aller de Ligue des champions, Manchester United (4e) se déplace à Elland Road pour y défier Leeds United (15e) à partir de 15h (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Les Red Devils veulent enchaîner une deuxième victoire et prendre leurs distances avec West Ham et Arsenal dans la lutte pour le top 4. En face, les hommes de Bielsa ont l'occasion de faire le trou avec la zone de relégation.

Déjà absent du match face à Brighton (2-0), Varane n'est que remplaçant dans le onze de Rangnick qui contient plusieurs changements. L'entraîneur allemand titularise Lingard plutôt que Rashford aux côtés de Fernandes et Sancho et derrière Ronaldo. Cavani n'est toujours pas dans le groupe alors que Pogba retrouve sa place dans l'entrejeu. Diminués (Bamford, Philips, Greenwood, Cooper et Hjelde sont forfaits), les Peacocks se présentent quant à eux en 4-2-3-1 avec notamment l'ancien mancunien James sur le front offensif, épaulé par Klich et Harrsion en soutien de Rodrigo.

Les compositions :

Leeds United : Meslier – Ayling, Struijk, Llorente, Dallas – Forshaw, Koch – James, Klich, Harrison - Rodrigo

Manchester United : De Gea – Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw – McTominay, Pogba – Lingard, Fernandes, Sancho – Ronaldo