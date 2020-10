Manchester City : Pep Guardiola réagit à la tactique choisie par AVB

La suite après cette publicité

Après la défaite de l’Olympique de Marseille contre Manchester City (0-3), la tactique très défensive d’André Villas-Boas fait énormément parler. Et après les justifications du coach portugais, Pep Guardiola a également été questionné sur ce choix. Et voici sa réponse.

« Vous pouvez jouer à cinq derrière et être offensif. On ne s’attendait pas à ça. Je ne sais pas combien de fois André (Villas-Boas) a joué à cinq derrière, mais il avait ses raisons. S’ils n’ont pas été offensifs, c’est aussi dû à notre performance, notamment avec notre pressing en première période. Ils ont été patients pour trouver les bons espaces. En deuxième période, ils ont très bien joué durant 15, 20 minutes. Donc on a souffert. Il faut aussi donner du crédit à notre équipe de ne pas les avoir laissés jouer », a-t-il déclaré en conférence de presse.