Corée du Sud : Heung-Min Son blessé après une altercation avec Lee Kang-In et d’autres coéquipiers

Heung-Min Son tiendra-t-il son rang pour la rencontre de Premier League entre Tottenham et Wolverhampton samedi (16h00). Difficile d’y répondre avec certitude. La raison ? Une luxation du doigt causée lors du rassemblement de la Corée du Sud, récemment éliminée de la Coupe d’Asie par la Jordanie (2-0). Ce mercredi, le tabloïd The Sun détaille les coulisses de cette blessure, et elles ont de quoi surprendre.

Lors du dîner de veille de match face à la Jordanie, plusieurs joueurs de la sélection, dont le Parisien Lee Kang-In, se seraient empressés de quitter la table pour aller s’amuser au ping-pong. Une attitude qui aurait fait grincer des dents l’attaquant de Tottenham, lequel leur aurait alors fait savoir sans mettre de gants. D’un style peu châtié, des mots auraient été échangés et une altercation aurait ainsi éclaté. Finalement, Son s’en est sorti avec un doigt disloqué, et la Corée du Sud avec une élimination le lendemain.