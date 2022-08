LdC : le groupe du PSV Eindhoven avec Walter Benitez et Xavi Simons contre Monaco

Adversaire de l'AS Monaco ce mardi et le suivant à l'occasion du 3e tour qualificatif pour la Ligue des Champions, le PSV Eindhoven arrive ambitieux face au club du Rocher. Les Néerlandais sortent d'ailleurs d'un succès 5-3 en Supercoupe contre l'Ajax Amsterdam.

Pour cette rencontre, les joueurs de Ruud van Nistelrooy s'appuieront sur des recrues comme Xavi Simons (ex PSG) et Walter Benitez (ex Nice) mais aussi Luuk de Jong (ex Barça). Ibrahim Sangaré, Guus Til ou encore Cody Gakpo sont bien présents mais pas Noni Madueke.

Le groupe du PSV Eindhoven

Walter Benitez, Ki-jana Hoever, Jordan Teze, Armando Obispo, André Ramalho, Ibrahim Sangaré, Xavi Simons, Marco van Ginkel, Luuk de Jong, Cody Gakpo, Érick Gutiérrez, Joël Drommel, Guus Til, Joey Veerman, Boy Waterman, Derrick Luckassen, Johan Bakayoko, Ismael Saibari, Phillipp Mwene, Philipp Max, Fredrik Oppegård et Richard Ledezma

