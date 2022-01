Chauvigny - OM : les compositions sont tombées

Les seizièmes de finale de la Coupe de France ont offert à l'Olympique de Marseille un tirage clément avec l'US Chauvigny pensionnaire de National 3. Face aux amateurs, l'Olympique de Marseille s'organise en 3-5-2 avec Steve Mandanda comme dernier rempart derrière William Saliba, Duje Caleta-Car et Luan Peres.

Les rôles de pistons sont assurés par Cengiz Ünder et Luis Henrique tandis qu'on retrouve Mattéo Guendouzi, Boubacar Kamara et Gerson dans l'entrejeu. Enfin, Dimitri Payet et Arkadiusz Milik forment le duo d'attaque.

Suivez le match sur notre live commenté

Les compositions

US Chauvigny : pas encore officielle

Olympique de Marseille : Mandanda - Saliba, Caleta-Car, Peres - Ünder, Guendouzi, Kamara, Gerson, Henrique - Payet, Milik