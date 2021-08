Aston Villa : un intérêt pour Bertrand Traoré

Le mercato d’Aston Villa n’est peut-être pas terminé dans le sens des départs. Après la vente de son joyau Jack Grealish à Manchester City contre un très joli chèque de 117M€, le club de Birmingham, 11e du dernier championnat d’Angleterre, pourrait en effet perdre Bertrand Traoré (25 ans) avant la fin du mercato. L’ailier international burkinabé, auteur de 7 buts et 7 passes décisives en Premier League la saison dernière, intéresse l'Atalanta et l'AS Roma qui le suivent depuis plusieurs mois.

Problèmes : le joueur se sent bien à Birmingham et le club ne serait pas vendeur. Avec les arrivées de Buendia, Ings ou encore Bailey, Aston Villa a monté une équipe ambitieuse et l’entraîneur Dean Smith compte sur le Burkinabé. Par ailleurs, à deux semaines de la fin du mercato, Bertrand Traoré s’est blessé hier en match amical face à Liverpool et ressent une douleur aux ischios-jambiers, survenue lors de son but inscrit à Anfield. Il faudra compter entre 3 et 4 semaines d'indisponibilité.