Pervis Estupinan à Brighton

Nous vous l'annoncions dans la journée, c'est désormais officiel. Pervis Estupinan rejoint la Premier League et Brighton en provenance de Villareal. L'année dernière, le joueur de 24 ans a joué 41 rencontres dont 28 en Liga avec le Sous-marin Jaune.

La suite après cette publicité

We're delighted to announce the signing of defender Pervis Estupinan from La Liga side Villarreal! ✍️



🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️