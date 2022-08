Brighton passe devant Nottingham Forest pour Pervis Estupiñán !

Chaque jour qui passe éloigne Pervis Estupiñán de Villarreal. Le latéral gauche équatorien, dont le nom est revenu avec insistance à l'OL au début du mois de juillet, est plus que jamais sur le départ d'Espagne. Et c'est bien en Angleterre que pourrait se poursuivre sa carrière.

En plus de Nottingham Forest, Brighton s'est officiellement placé pour arracher la signature de l'international de 24 ans. Selon nos informations, l'actuel 8e du championnat a même pris l'ascendant sur le promu en Premier League, et la piste est bouillante. Ces prochaines heures s'annoncent donc décisives et l'opération pourrait se boucler entre 17 et 20 M€.