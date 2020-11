Manchester United victime d'un piratage de grande envergure, Riyad Mahrez met l'Angleterre à ses pieds

Les plans de Manchester United sur le mercato dévoilés ?

En Angleterre, c'est une histoire rocambolesque que révèle le Daily Express ! En effet, Manchester United a été victime d'un piratage de grande envergure par des hackers. C'est le «Cyber chaos à United», titre le quotidien. Si le club a communiqué il y a quelques jours sur cette affaire, le journal apporte de nouveaux éléments. Après avoir demandé une rançon pour les informations subtilisées, les pirates ont dérobé les plans des Red Devils sur le mercato. C'est à dire que tous les rapports des scouts ont été volés, ainsi que des échanges avec la direction sportive sur les intentions du club pour le prochain mercato hivernal. Les pirates menacent de dévoiler toutes ses informations si le club mancunien ne verse pas une compensation de plusieurs millions d'euros. Une affaire qui fait grand bruit outre-Manche.

«Magic Mahrez» régale la Premier League

L'autre actualité en Premier League, c'est la large victoire de Manchester City contre Burnley (5-0). Et un homme s'est particulièrement distingué lors de cette rencontre : Riyad Mahrez ! L'Algérien a livré une prestation exceptionnelle, ponctuée par un triplé, son premier avec les Skyblues. Le Daily Telegraph le qualifie de «Magic Mahrez» qui a été un véritable «héros» pour City.

La Juve patine sans CR7, l'Inter retrouve le sourire

Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie où la Juventus n'a pu faire mieux qu'un match nul contre Benevento (1-1), hier après-midi. Un résultat qui fait la couverture de Tuttosport. Le quotidien turinois n'y va pas par quatre chemins et estime que «sans CR7, il n'y a pas de Juve.» «Avec Cristiano au repos et un Dybala encore décevant, l'habituel Morata ne suffit pas pour gagner à Benevento», juge le média. Même Andrea Pirlo ne comprend pas les difficultés de son équipe et exhorte ses joueurs à se «réveiller.» De son côté, la Gazzetta dello Sport met en avant le succès sérieux de l'Inter contre Sassuolo (3-0). Pour le journal au papier rose, «l'Inter est bien là !» Un véritable «tournant pour les Nerazzurri» qui pointent à la deuxième place du classement de Serie A. Après leur revers en Ligue des Champions contre le Real Madrid, les hommes de Conte ont parfaitement réagi.