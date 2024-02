Le Barça ne fera pas d’offre pour Sergi Roberto

L’été prochain, le FC Barcelone devra se montrer astucieux sur le marché des transferts. En proie à des difficultés économiques, le club catalan n’a pas beaucoup de marge de manœuvre pour se renforcer, et devra dégraisser s’il veut se renforcer en vue de la saison prochaine. Et l’une des premières victimes devrait être Sergi Roberto (32 ans).

Le polyvalent espagnol, en fin de contrat l’été prochain, ne va pas être prolongé par la direction blaugrana comme le souligne Relevo. Même s’il dispose d’un des salaires les plus bas de l’effectif et que Xavi voulait le prolonger, le dernier buteur de la fameuse remontada contre le PSG ne sera pas conservé, compte tenu de ses blessures récurrentes et de ses performances en deçà des attentes qui n’ont pas convaincu le club de le prolonger.