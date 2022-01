West Ham veut signer un énorme chèque pour Darwin Núñez !

La suite après cette publicité

Les clubs anglais ont été assez discrets pendant ce mercato hivernal, avec globalement peu d'argent qui a quitté les comptes des écuries de Premier League. Il y a tout de même eu ce transfert de Luis Diaz de Porto à Liverpool pour 45 millions d'euros et 15 millions sous forme de bonus, quelques coups de Newcastle comme Wood pour 30 millions d'euros ou Tottenham qui s'apprête à s'offrir Dejan Kulusevski et Rodrigo Bentancur, mais on est loin des standards anglais habituels.

Mais ce dernier jour de marché hivernal pourrait changer la donne, avec un gros coup typique et symbolique des folies de grandeur de la Premier League. Selon le Daily Mail, West Ham prépare une offre de dernière minute pour la vedette de Benfica Darwin Núñez. L'attaquant uruguayen, auteur de 15 buts en 16 rencontres de championnat, pourrait donc prendre la direction de l'Angleterre...

Un joueur très convoité

Et les Hammers ne lésinent pas sur les moyens puisque le média britannique explique que la direction est prête à envoyer du lourd pour attirer le joueur dont la valeur serait estimée à 55 millions d'euros. Reste tout de même à convaincre le principal concerné, ainsi que Benfica, qui n'aurait pratiquement pas de temps pour lui trouver un remplaçant.

Convoité par les plus gros clubs depuis son passage à Almeria en deuxième division espagnole, Núñez est ainsi dans le viseur de clubs comme Manchester City ou l'Atlético de Madrid. Autant dire qu'en cas d'arrivée à West Ham, ces derniers frapperaient un énorme coup en renforçant un secteur offensif qui manque justement peut-être de véritable buteur, Antonio étant le meilleur réalisateur de l'équipe avec 8 buts. Tic, tac...