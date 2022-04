Un nouveau fiasco terrible pour Kostas Mitroglou

Quand ça ne veut pas... Kostas Mitroglou (34 ans) avait mis le cap sur sa Grèce natale à l'hiver 2021 après avoir résilié son bail avec l'Olympique de Marseille. Direction l'Aris pour retrouver ses sensations et oublier son passage terriblement décevant du côté de l'Orange Vélodrome (12 réalisations en 33 apparitions en Ligue 1 malgré tout), également marqué par des prêts peu reluisants à Galatasarray (1 but en Süper Lig) ou au PSV (1 but en Eredivisie).

La suite après cette publicité

Oui mais voilà, rien ne s'est passé comme prévu. Le bilan est famélique : 9 apparitions en Super League pour 2 petits buts. Depuis le début de la saison, le buteur est gêné par des blessures. Le nouvel entraîneur de l'Aris German Burgos, ancien adjoint de Diego Simeone, souhaitait évaluer sa forme physique à sa prise de fonctions, histoire de laisser une chance à tous les joueurs.

3 500€ la minute !

Seulement, l'international hellène (65 sélections, 17 réalisations) n'était pas sur la même longueur d'ondes. Il a préféré, aux premières heures du printemps, sécher l'entraînement et notifier son club pour salaires impayés ! Les deux parties étaient censées se retrouver devant les tribunaux ce lundi pour régler leur différend, mais les médias grecs, comme Sportime ou Gazzetta, nous apprennent qu'elles se sont finalement entendues sur une résiliation à l'amiable.

La fin d'une union qui aura coûté très cher à l'écurie de Salonique. Selon Sportime, le fiasco est estimé à 1 M€, soit près de 3 500€ la minute passée par l'attaquant sur le terrain en compétition... Quel avenir pour Kostas Mitroglou désormais ? Il y a quelques mois, son nom avait circulé en deuxième division, du côté de Kavala notamment, le club de sa ville natale. La carrière du goleador barbu n'aura plus jamais été la même depuis son passage à l'OM...