OL - OM : Lilian Brassier savoure cette victoire folle

Une folle soirée au Groupama Stadium pour cet Olympico qui restera sûrement dans les annales. Réduits à 10 pendant toute la rencontre, les Marseillais ont arraché la victoire à Lyon après une fin de match folle. Alors que Rayan Cherki a cru égaliser en fin de rencontre, les Phocéens ont su repartir avec les trois points sur un superbe enchaînement de Jonathan Rowe dans les dernières secondes. Un scénario qui a rendu Lilian Brassier heureux après le match au micro de DAZN :

«C’est un match de fou. Il y a eu beaucoup de buts. Le plus important c’est que nous étions à dix et on a réussi à gagner ici je suis fier de notre équipe. C’est l’équipe qui se crée cette année. Je ne sais pas l’expliquer. Il faut profiter et faut continuer sur cette lancée. Je n’ai pas encore bien réaliser mais je sais qu’on a les 3 points aujourd’hui.»