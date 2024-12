CdF : Le Havre prend déjà la porte, Martigues humilié par une N3, Brest et Toulouse filent en 16es

Rien n’interdit une parenthèse inattendue en Coupe de France, et les amateurs l’ont bien compris. Après Dijon (N1) et Boulogne (N1), éliminés respectivement par Espaly (N3) et Haguenau (N2) hier soir, trois formations supposées favorites ont pris la porte cet après-midi en 32es de finale. C’est notamment le cas du Havre, battu en fin de match par le Stade Briochin (1-0), pensionnaire de National 2. Les Normands enchaînent une quatrième défaite de rang. En parallèle, Martigues, dernier de L2, a été surclassé par Bourgoin-Jallieu (4-1), équipe de National 3. Kohser (3e, 26e) et Bozkurt (11e, 65e) ont un peu plus enfoncé les Martégaux dans la crise en inscrivant chacun un doublé.

De son côté, Grenoble (L2) a aussi subi la loi d’une équipe de division inférieure, en l’occurrence l’AS Cannes, club formateur d’un certain Zinédine Zidane (3-2). On notera le but de l’inoxydable Cheikh Ndoye, 38 ans, arrivé cet été dans le sud en provenance du Red Star. Dives-Cabourg, formation de N3, verra aussi les 16es de finale pour la première fois de son histoire, après sa victoire logique face au FC Saint-Denis, dernier représentant de Réunion (2-0). Brest s’est imposé sur le tarif minimum face à La Roche-sur-Yon (0-1), alors que Toulouse est allé au bout du suspense en battant Hauts Lyonnais aux tirs au but (0-0, 2-4 t.a.b).

Les résultats de 15h30 :

Bourgoin-Jailleu (N3) 4-1 Martigues (L2)

Cannes (N2) 3-2 Grenoble (L2)

Dives-Cabourg (N3) 2-0 Saint-Denis (Réunion)

La Roche-sur-Yon (N2) 0-1 Brest (L1)

Stade Briochin (N2) 1-0 Le Havre (L1)

Hauts Lyonnais (N3) 0-0, 2-4 t.a.b Toulouse (L1)