LdC : Lille s’offre un nouvel exploit XXL contre l’Atlético de Madrid !

Battu par le Sporting CP (2-0) et tombeur du Real Madrid (1-0), le Lille OSC s’en allait défier le deuxième club de la capitale espagnole, l’Atlético de Madrid ce mercredi soir. Les Colchoneros avaient aussi connu des débuts contrastés entre une victoire renversante contre le RB Leipzig (2-1) et une humiliation subie contre Benfica (4-0). Pour ce choc, Lille devait faire avec de nombreuses blessures puisque Tiago Santos, Ethan Mbappé, Ismaily, Hakon Haraldsson, Ayyoub Bouaadi et Mitchel Bakker étaient sur le flanc. Bruno Genesio optait pour un 3-4-3 avec de nouvelles têtes comme Ousmane Touré et Aïssa Mandi en défense, Ngalayel Mukau dans l’entrejeu tandis que Rémy Cabella et Mathias Fernandez-Pardo épaulaient Mohamed Bayo devant. Pour les Colchoneros c’était du classique avec notamment Julian Alvarez, Antoine Griezmann et Alexander Sorloth devant. Lille voulait montrer de belles choses et Matias Fernandez-Pardo prenait sa chance avant qu’Alexander Sørloth lui réponde quelques secondes plus tard (2e). Sur corner, Rémy Cabella trouvait au point de penalty Alexsandro Ribeiro dont la tête passait à droite du cadre (6e). Une entame courageuse, mais qui allait être rapidement sabordée. Hésitant dans sa relance, Ousmane Touré voyait Julian Alvarez lui subtilisait le ballon avant d’ajuster Lucas Chevalier (1-0, 8e). Un coup du sort pour les Lillois qui allaient avoir du mal à réagir. Pire, Lucas Chevalier devra éteindre quelques incendies, notamment après une nouvelle erreur d’Ousmane Touré mais le piqué d’Alexander Sørloth était capté par le gardien français (21e). Dans un soir compliqué, le Norvégien allait bénéficier d’un joli centre d’Antoine Griezmann mais il loupait son plat du pied (32e).

La suite après cette publicité

Sur corner, Antoine Griezmann allait enrouler un joli centre vers la surface où la tête de José María Giménez allait finir dans les gants de Lucas Chevalier (33e). Les Dogues reculaient dangereusement même si Edon Zhegrova, bien lancé par Mohamed Bayo se procurait une dernière occasion dans ce premier acte, en vain (45e). Mené à la pause, Lille revenait des vestiaires avec de bien meilleures occasions. Peu après l’heure de jeu, Thomas Meunier s’en allait décaler Edon Zhegrova sur l’aile droite. Le Kosovar repiquait dans l’axe et allait conclure d’une frappe enroulée du gauche légèrement déviée par José Maria Giménez (1-1, 61e). Surpris, l’Atlético de Madrid allait reprendre le contrôle des opérations et Julian Alvarez centrait vers Antoine Griezmann qui se manquait à bout portant devant le but (67e). Lille en profitait et obtenait un penalty après une main de José Maria Giménez (70e). Jonathan David qui était entré en jeu allait prendre sa chance et ajustait Jan Oblak sans trembler (2-1, 74e). Très réaliste, Lille renversait totalement un match qui avait semblait lui échapper pendant un long moment. L’Atlético de Madrid poussait fort pour revenir et Samuel Lino enroulait une lourde frappe vers la droite du but que Lucas Chevalier allait repousser en corner (85e). Le portier français allait encore être impeccable dans sa surface face à Giuliano Simeone (86e). Mais finalement, c’est bien Lille qui allait se mettre à l’abri. Suite un bon travail côté gauche d’Osame Sahraoui, Gabriel Gudmundsson reprenait le ballon et l’envoyait au second poteau où Jonathan David allait conclure d’une reprise de volée qui était déviée (3-1, 89e). Sacré coup pour Lille qui s’impose 3-1 et grimpe à la 15e place. L’Atlético de Madrid se retrouve 27e, en dehors des places qualificatives.