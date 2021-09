Ligue des Champions : Manchester City vient à bout du RB Leipzig dans un match dingue, Liverpool renverse l'AC Milan et le Real Madrid s'impose sur le fil contre l'Inter

Suite et fin de cette 1ère journée de Ligue des Champions avec de très belles affiches au programme. Pendant que le PSG était malmené au Club Bruges (1-1), dans le même groupe A Manchester City, bourreau des Parisiens l'an passé et finaliste en titre, recevait le RB Leizpig et l'a emporté difficilement. Il faut dire que les Allemands ont été tenaces. Après deux buts signés Aké (16e) et Mukiele contre son camp (28e), Nkunku a réduit l'écart une première fois (42e). Mahrez a redonné une bonne avance aux siens sur penalty juste avant la pause (45e+2), mais l'ancien milieu du PSG y allait de son doublé (51e) pour redonner une chance aux siens. Une joie de courte durée car Grealish marquait un but splendide (56e). Décidément dans un grand soir, Nkunku inscrivait un invraisemblable triplé (73e), n'empêchant pas la défaite des siens 6-3 puisque Cancelo (75e) et Gabriel Jesus ont conclu la soirée (85e).

Place au groupe D où l'Inter accueillait le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Avec Benzema épaulé par Vinicius Junior et Lucas Vazquez devant, les Merengues ont terriblement souffert durant la première période, ne devant leur salut qu'à l'impeccable Thibaut Courtois. Le Belge a multiplié les parades décisives face à Dzeko (9e, 43e) et Martinez (19e). Le gardien poursuivait son festival durant le second acte contre Dzeko (54e), maintenant les siens à flot, qui avaient le plus grand mal à s'illustrer dans le jeu. En fin de rencontre pourtant, les Madrilènes se réveillaient, notamment après l'entrée en jeu de Camavinga. L'ancien Rennais offrait une passe décisive pour Rodrygo, auteur du seul but de la rencontre dans les ultimes minutes (89e), et une victoire 1-0 un peu inespérée.

L'incroyable quadruplé d'Haller

Le groupe B aussi été le théâtre d'un choc avec la rencontre entre Liverpool et l'AC Milan pour une affiche qui rappelle les deux finales de 2005 et 2007. Pour leur retour en C1 après 7 ans d'absence, les Italiens ont d'abord terriblement souffert, encaissant l'ouverture du score d'Alexander-Arnold (9e). Maignan a alors sorti le grand jeu, stoppant en deux temps un penalty de Salah (14e) avant de multiplier les parades. Promenés pendant 35 minutes, les Rossoneri ont pourtant renversé la tendance avant la pause grâce à deux buts coup sur coup de Rebic (42e) et Diaz (44e). La mi-temps a fait du bien aux Reds, revenus déterminés des vestiaires, égalisant rapidement par Salah (49e). Soulagé et plus costaud dans le jeu, Liverpool reprenait même l'avantage d'une belle frappe signée Henderson à l'entrée de la surface (69e) et a fini par s'imposer logiquement 3-2.

Dans l'autre rencontre de cette même poule, l'Atlético de Madrid, avec Griezmann sur le banc au coup d'envoi, n'a pas réussi à battre le FC Porto, se contentant d'un nul 0-0. Face à la mauvaise prestation de son équipe, Simeone a même sorti Lemar juste après la demi-heure de jeu, puis fait entrer Griezmann à 30 minutes de la fin. Malgré cela, les Colchoneros sont restés bredouilles et ont même eu très peur avec un but gag refusé à Taremi en fin de match. Enfin dans l'ultime confrontation de la soirée, l'Ajax a étrillé le Sporting à Lisbonne 5-1. Le grand homme de la soirée est Français. Il se nomme Sébastien Haller auteur d'un magnifique quadruplé. Il disputait tout simplement le premier match de C1 de sa carrière. Quelle première !

Le classement des groupes.

Les résultats du soir :

Groupe A :

Club Bruges 1 - 1 PSG : Vanaken (27e) ; Herrera (15e)

Manchester City 6 - 3 RB Leipzig : Aké (16e), Mukiele (csc 28e), Mahrez (sp 45e+2), Grealish (56e), Cancelo (75e), Gabriel Jesus (85e) ; Nkunku (42e, 51e, 73e)

Groupe B :

Liverpool 3 - 2 AC Milan : Alexander-Arnold (9e), Salah (49e), Henderson (69e) ; Rebic (42e), Diaz (44e)

Atlético de Madrid 0 - 0 Porto

Groupe C :

Sporting CP 1 - 5 Ajax : Paulinho (33e) ; Haller (2e, 9e, 51e, 63e), Berghuis (39e)

Groupe D :

Inter 0 - 1 Real Madrid : Rodrygo (89e)