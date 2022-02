OL : Jérôme Boateng absent pour la réception de Nice

À la veille d'un choc capital contre Nice (21 heures) dans la course aux places européennes, l'Olympique Lyonnais vient de dévoiler son groupe pour la réception des Aiglons. Parmi les présents, on retrouve Karl Toko Ekambi, de retour après avoir disputé la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun, ainsi que les nouvelles recrues hivernales : Tanguy Ndombélé et Romain Faivre.

En revanche, Jason Denayer et Rayan Cherki sont absents, à l'instar de Jeff Reine-Adélaïde qui revient progressivement et disputera OL - Saint-Priest, avec la Nationale 2 du club rhodanien. Les raisons de l'absence de Jérôme Boateng n'ont pas été précisées.

Le groupe de l'OL

Lopes, Pollersbeck, Bonnevie - Dubois, Gusto, Da Silva, Diomande, Lukeba, Emerson, Henrique - Mendes, Keita, Ndombele, Paquetá, Caqueret, Aouar - Barcola, Dembélé, Faivre, Toko Ekambi, Kadewere

