Alphonso Davies prolonge jusqu’en 2030

«Alphonso Davies a signé une prolongation de contrat avec le FC Bayern jusqu’au 30 juin 2030. L’international canadien de 24 ans évolue au club depuis la saison 2018/19 après son passage chez les Whitecaps de Vancouver.» Ces deux phrases publiées sur le site officiel du Bayern Munich ont officiellement mis fin au feuilleton Alphonso Davies et à un potentiel transfert au Real Madrid.

La suite après cette publicité

Le Canadien a décidé de poursuivre l’aventure en Bavière et il s’en dit très heureux. « Je suis très heureux d’avoir prolongé mon contrat dans ce grand club. Je suis arrivé au FC Bayern à 18 ans et je voulais simplement apprendre le plus possible chaque jour pour devenir l’un des meilleurs à mon poste. Maintenant, j’ai hâte de passer cinq autres années ici. J’ai déjà accompli beaucoup de choses ici, mais il y a encore beaucoup à venir. »