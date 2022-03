Hernan Crespo nouvel entraîneur d'Al-Duhail

Après une expérience en Italie et trois clubs en Amérique du Sud, l'ex-attaquant argentin Hernan Crespo va découvrir un troisième continent en tant qu'entraîneur. En effet, l'ancien buteur de Parme et de l'Inter Milan prendra les commandes d'Al-Duhail, champion du Qatar en titre.

«Crespo est l'une des personnes qui ont excellé dans le football mondial au cours de sa participation aux clubs de River Plate, Parme, Lazio, Inter Milan, Chelsea, AC Milan et Genoa. Il a également participé avec son pays à de nombreux matchs internationaux, et a été choisi par la Fédération internationale de football (FIFA) comme l'un des 100 meilleurs joueurs de football», peut-on lire dans le communiqué du club.

Hernan Crespo Appointed Coach Of The First Team ❤️https://t.co/zvSvwWEpdN#AlDuhail #Qatar pic.twitter.com/BjowolwJF4