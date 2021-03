Le top 10 des salaires des entraîneurs de Ligue 1 dévoilé

Comme chaque année, L’Équipe révèle les salaires des joueurs et des entraîneurs de Ligue 1. Si cette saison Mauricio Pochettino domine les débats et émarge bien plus que tout le monde, des changements intéressants sont à noter. Dans nos clubs importants du championnat de France, certains ont déjà dû passer par un changement de technicien dans cet exercice, et avec ces changements s’accompagnent des modifications de salaire.

La suite après cette publicité

C’est notamment le cas pour le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille qui ont dû changer de coach. Jorge Sampaoli est venu il y a quelques semaines remplacer André Villas-Boas, et l’Argentin touche moins que le Portugais (300 000€ par mois contre 400 000€ pour AVB). Ce qui le classe tout de même à la 3ème place des tacticiens les mieux payés de Ligue 1 derrière Pochettino (940 000€) et Niko Kovac (400 000€). Et alors que Bruno Genesio a récupéré le poste de Julien Stéphan, l’ancien entraîneur de l’OL émarge plus que son prédécesseur (150 000€ contre 110 000€. Entre Sampaoli et Genesio (7e), viennent se greffer Rudi Garcia (4e avec 280 000€), Claude Puel (5e avec 225 000€), Christophe Galtier (6e avec 180 000€). Viennent ensuite Jean-Louis Gasset (8e avec 120 000€), Antoine Kombouaré (9e avec 100 000€) et Thierry Laurey qui ferme ce top 10 avec ses 85 000€ mensuels.