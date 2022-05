Inter Milan - Sampdoria : les compositions officielles

C'est la dernière journée de Serie A et pour terminer le tout en beauté, l'Inter Milan accueille la Sampdoria dans un match pour le titre de champion d'Italie (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Victoire obligatoire pour les joueurs d'Inzaghi ce dimanche s'ils veulent garder un espoir dans la course au titre car le destin final de cette saison en Italie n'est pas entre leurs mains. Avec deux points de retard sur l'AC Milan, les Interistes doivent espérer une défaite de leur rival à Sassuolo pour remporter un nouveau Scudetto et réaliser un doublé après la victoire en coupe d'Italie cette saison. À domicile et poussés par leur public, les coéquipiers de Lautaro Martinez doivent faire le travail. Et pour cette rencontre capitale, Simone Inzaghi aligne presque son onze type. Skriniar avec De Vrij et Bastoni derrière. Barella et Brozovic au milieu. Le duo de devant sera composé de Lautaro Martinez et Correa.

En face, la Sampdoria n'a plus rien à jouer. Avec sept points d'avance sur la zone de relégation, les hommes de Giampaolo sont assurés de faire une nouvelle saison en Serie A, la dixième consécutive. Ce dimanche, la Samp' va devoir faire sans son attaquant Gabbiadini et son défenseur Omar Colley, suspendu. Pour le reste, il garde le même onze que lors de la victoire 4-1 contre la Fiorentina hormis Colley et Quagliarella. Rincon au milieu avec Thorsby et Vieira, Caputo remplace donc Quagliarella en pointe. Colley est remplacé par Yoshida.

Inter Milan : Handanovic (cap.) – Skriniar, de Vrij, Bastoni – Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic – Correa, Lautaro Martinez.

Sampdoria : Audero – Bereszynski (cap.), Ferrari, Yoshida, Augello – Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby, Sabiri – Caputo.