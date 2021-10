Getafe limoge Michel

Huit petits matches et puis s'en va. Comme annoncé plus tôt, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille Michel vient d'être licencié de Getafe. Avec un match nul et sept défaites, il laisse le club de la banlieue de Madrid à la dernière place de Liga et n'a jamais trouvé la solution.

Malgré un ultime match contre la Real Sociedad qui s'est achevé par un match nul 1-1, les dirigeants de Getafe ont préféré profiter de la trêve internationale pour mettre fin au contrat de Michel. C'est un nouveau coup dur pour le technicien espagnol qui rêvait de coacher le Real Madrid il y a encore cinq ans. Quique Sánchez Flores serait le favori à sa succession. «Le Getafe CF a décidé que Míchel et le reste de son équipe d'entraîneurs ne resteraient pas à la tête de l'équipe première, comme le conseil d'administration l'a communiqué. Nous les remercions pour l'engagement et le professionnalisme dont ils ont fait preuve depuis leur arrivée dans ce club et leur dévouement à chaque instant», précise le club madrilène.