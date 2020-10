Everton : Jordan Pickford attristé par la blessure de Virgil van Dijk

Le derby de la Mersey entre Everton et Liverpool (2-2) aura laissé des traces. Si le manager des Toffees Carlo Ancelotti a annoncé ce jeudi les forfaits de Seamus Coleman et James Rodriguez pour le déplacement à Southampton, les Reds devront eux composer avec l'absence longue durée de Virgil van Dijk. Le défenseur central néerlandais s'est en effet blessé suite à une intervention rugueuse de Jordan Pickford. Le champion d'Angleterre a confirmé que son joueur devait être opéré du genou et que les ligaments étaient touchés.

Interrogé sur un sujet qui a suscité nombreuses polémiques en Angleterre, Ancelotti a précisé que son gardien semblait affecté par la situation. « Jordan est arrivé un peu en retard mais son intention était de prendre le ballon. Ce n'était pas de blesser Van Dijk. De dire que c'était prémédité ou ce genre de choses, c'est trop selon moi. Virgil Van Dijk sait cela. Jordan est vraiment triste, vraiment désemparé. C'était un gros contact, mais parfois cela arrive en football », a ainsi commenté le technicien italien sur Sky Sports. Reste à connaître désormais la durée de l'indisponibilité de Virgil van Dijk...