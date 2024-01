La Ligue 1 utilise Lionel Messi pour tacler Cristiano Ronaldo

Présent aux Globe Soccer Awards ce vendredi, une cérémonie récompensant annuellement les meilleurs acteurs du football à Dubai, Cristiano Ronaldo s’est fendu d’une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir en France. Au moment d’évoquer l’essor du championnat saoudien qu’il a rejoint il y a un an, le Portugais a en effet osé un parallèle avec la Ligue 1, indiquant qu’il jugeait le niveau du championnat de France déjà en-dessous de celui de la SPL.

Si la Ligue 1 avait réagi sur le ton de l’humour via son compte anglais hier en postant une photo infantilisant CR7 aux côtés de Mbappé, la version espagnole, elle, s’est montrée plus piquante. Ce samedi, le compte a en effet repris une déclaration de Lionel Messi jugeant le niveau du championnat de France, n’oubliant pas de qualifier l’Argentin de « meilleur joueur de tous les temps» dans le texte. «C’est un championnat plus physique que la Liga. Les équipes paraissent plus costaudes et laissent moins d’espace. Les matches sont durs», avait confié la Pulga dans un entretien à France Football. Cristiano Ronaldo appréciera, ou pas.