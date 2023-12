Eliesse Ben Seghir bientôt prolongé à l’AS Monaco !

Le 28 décembre 2022, Eliesse Ben Seghir faisait des débuts tonitruants en Ligue 1 avec l’AS Monaco en inscrivant deux buts pour sa première apparition en pro à tout juste 17 ans. Intégré dans la rotation et même souvent titularisé par Philippe Clément, le talentueux milieu offensif international U19 tricolore a terminé la saison avec 22 matches toutes compétitions confondues pour 4 buts.

Cette saison est plus contrastée, la faute à des blessures qui ont écarté des terrains le talentueux n°7 de l’ASM et le fer-de-lance de l’Équipe de France U19. Bénéficiant de toute la confiance de son club et malgré l’intérêt de nombreux clubs européens, le natif de Gassin est en pleines négociations pour prolonger son contrat qui court aujourd’hui jusqu’en juin 2025. Et selon nos informations, c’est en très bonne voie. Affaire à suivre.