L'opinion des Français sur les supporters de football en baisse

D'après un sondage réalisé les 22 et 23 septembre de l'année en cours et proposé à plus de 1000 Français réalisés par Odoxa pour Keneo et RT, 35% d'entre eux ont une bonne opinion des supporters de football, un résultant en baisse de 10 points en seulement 6 mois. Il faut dire que les derniers débordements (Nice-Marseille, Lens-Lille, Angers-Marseille...) n'ont pas réellement amélioré l'estime de la population pour les spectateurs en tribunes. Chez les passionnés de football, certes la proportion est plus positive, mais a elle aussi connu une baisse significative en ce même laps de temps (57%, soit 12 points en moins).

La suite après cette publicité

De plus, toujours d'après l'entreprise de sondage, les mots utilisés par les Français pour les définir ne sont pas flatteurs : ils les qualifient « d'idiots » à 57% (+8%) et de « dangereux » à 55% (+4%). Néanmoins, les supporters sont également considérés comme « joyeux » à 68%, « indispensables au spectacle » à 63% et « chaleureux » à 55%. Si ces derniers chiffres semblent encourageants, ils ont baissé d'entre 7 et 9 depuis le dernier sondage réalisé en février dernier. Enfin, la fréquentation des stades en famille devient de plus en plus compromise : la situation est si problématique que 53% des Français ne se sentent plus en sécurité dans un stade football, encore moins avec des enfants (65%).