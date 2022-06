Zakaria Aboukhlal signe à Toulouse

Promu en Ligue 1 la saison prochaine, le Toulouse FC signe sa première recrue, et pas des moindres. En effet, le club de la ville rose a officialisé ce vendredi l'arrivée de l'attaquant marocain Zakaria Aboukhlal, en provenance de l'AZ. L'international des Lions de l'Atlas (11 sélections, 2 buts) vient donc renforcer le secteur offensif du champion de Ligue 2 en titre.

«Je suis très content de signer à Toulouse, le TéFéCé est un club historique en France. C'est une nouvelle étape dans ma carrière, j'espère franchir un nouveau cap et devenir encore plus compétitif. J'ai envie de rendre heureux les supporters et le Club», a déclaré le principal intéressé au média officiel des Violets.