EdF : Ibrahima Konaté déçu de sa non-convocation

Après sa défaite en finale de Ligue des champions face au Real Madrid (0-1), Ibrahima Konaté, titulaire et très bon dans ce match, est revenu sur sa non-convocation en équipe de France. Lors de la dernière liste, Didier Deschamps a décidé de faire confiance notamment à William Saliba. Au micro de L'Équipe, le jeune défenseur de 23 ans est revenu sur son absence dans la liste.

«Ma non-convocation ? C'est le sélectionneur (Didier Deschamps) qui sait mieux que moi, moi je fais mes performances, je pense qu'elles sont bonnes, ça reste un objectif, s'il ne m'appelle pas, je ne vais pas me plaindre, jamais de la vie. Je vais continuer à bosser et pouvoir atteindre cet objectif assez rapidement. C'est sûr qu'on y pensait, il y a toujours un peu de la déception. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Tout de suite, avec ma famille, on s'est dit : "on va continuer à bosser et redoubler d'efforts. Tôt ou tard, le travail paie, je ne m'inquiète pas par rapport à ça" »