Liga : Osasuna manque l’occasion d’intégrer le top 5 contre Alavés

La belle opération du week-end aurait pu revenir à Osasuna. Belle surprise depuis l’automne en Liga, le club de Pampelune avait en effet l’occasion d’intégrer le top 5 en cas de victoire face à Alavés ce dimanche. Il faudra finalement se contenter d’un match nul (2-2).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Osasuna 24 16 -3 6 6 4 22 25 15 Alavés 15 16 -9 4 3 9 18 27

Cueillis à froid dès les premières secondes du match sur un but de Kike Garcia (0-1, 1e), les hommes de Vicente Moreno avaient réagi en seconde période grâce à Budimir (54e, 1-1), auteur de son 10e but de la saison en championnat, puis Ruben Garcia, entré quinze minutes plus tôt (61e, 2-1). Finalement, Kike Garcia, auteur de son deuxième doublé de la semaine, a réduit en miettes leur objectif de victoire. Au classement, Osasuna est 7e, et Alavés 15e.