OM : Rowe satisfait de la victoire face au MHSC et déterminé à poursuivre l’effort

Après la large victoire de l’OM face à Montpellier (5-1), Rowe a exprimé sa satisfaction, non seulement pour son but, mais aussi pour la performance collective de l’équipe. « Bien sûr, je suis content pour mon but, mais je suis aussi content de la manière avec laquelle on a gagné ce soir », a-t-il déclaré. Le joueur a souligné l’importance de l’unité au sein du groupe après des semaines difficiles, précisant : « On a été ensemble, tous ensemble. »

Pour l’Anglais, qui n’a cessé de répéter son attachement à l’OM depuis son arrivée, cette victoire représente bien plus qu’une simple performance sur le terrain. « C’est un privilège de jouer pour Marseille, je l’ai dit dès que je suis arrivé ici », a-t-il ajouté. Conscient des attentes élevées, Rowe a exprimé son ambition de contribuer davantage : « Je pense que je peux apporter, marquer des buts. On doit continuer jusqu’à la fin de la saison. » Un message clair et déterminé pour l’avenir de l’OM.