OM : Pablo Longoria a postulé à l'AS Monaco

Après le départ d’Andoni Zubizarreta en mai dernier, l’Olympique de Marseille était à la recherche de son nouveau «Head of Football», et avait décidé de miser sur un profil atypique, à savoir celui de Pablo Longoria. L’Espagnol de 33 ans, qui avait commencé en tant que recruteur de Newcastle à l’âge de 21 ans, avant de prendre son envol et passer par l’Atalanta, la Juventus où il dirigeait également le recrutement des jeunes, décidait finalement d’accepter un nouveau défi à Valence, celui de directeur sportif.

Mais à l’automne 2019, Longoria fait le choix de plier bagage et rejoint ainsi le club marseillais qui n’aurait pourtant pas été son premier choix. En effet, l’Équipe révèle ce samedi qu’au sortir de son histoire avec le club Che, le directeur sportif espagnol a postulé à la direction sportive de l’AS Monaco. Ce dernier aurait même rencontré le vice-président Oleg Petrov dans le cadre d’un ticket avec l’entraîneur Marcelino Garcia Toral, auquel Petrov a finalement préféré Robert Moreno. Malgré quelques semaines de discussions, le club de la Principauté décidait finalement de miser sur Paul Mitchell, laissant ainsi le champ libre au club marseillais.