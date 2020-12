Pourquoi tout le monde s'arrache Ozan Kabak ?

Liverpool, Manchester United, l'AC Milan et le RB Leipzig, rien que ça. Ces quatre cadors européens sont annoncés sur les traces d'Ozan Kabak (20 ans) par le Daily Mail ce mercredi. Le défenseur de Schalke 04 dispose donc d'une sacrée cote sur le marché, et ce, en dépit de la triste saison qu'il vit avec le club de la Ruhr, collectivement (18e et dernière place de Bundesliga) et individuellement (suspension de 5 matches en début de saison pour un crachat sur un joueur du Werder).

«Dans la situation actuelle de Schalke 04, il est presque impossible d'être bon, pour être honnête», nous a confié un de nos confrères de Fussball Transfers Tristan Bernert. Mais alors qu'est-ce qui attire tant les gros clubs cités auparavant ? Son potentiel ? Il est indéniable. International turc (7 reprises), il a prouvé par le passé qu'il savait hisser son niveau aux exigences de la Ligue des Champions, qu'il a jouée avec Galatasaray, et de la Bundesliga, où il a parfois brillé avec le VfB Stuttgart et donc Schalke 04.

Un prix en chute libre

Dur sur l'homme mais aussi capable de sortir proprement le ballon dans ses bons jours, son profil a évidemment de quoi plaire. Mais sa forme sportive du moment interroge forcément sur les offensives à venir sur le marché des transferts. C'est là que la dimension économique entre en jeu. En proie, comme bon nombre d'autres clubs, à de terribles difficultés financières (et mal embarqué dans la lutte pour le maintien avec seulement 4 points pris en 13 matches), l'écurie de Gelsenkirchen est dans l'obligation de vendre.

Et alors qu'elle réclamait encore dernièrement plus de 45 M€ pour lâcher le natif d'Ankara, sous contrat jusqu'en juin 2024, la direction de S04 accepterait désormais de le laisser filer pour près de moitié moins. À 25 M€, Ozan Kabak pourrait donc être transféré cet hiver. Et à ce prix-là, malgré ses difficultés récentes, le prospect redevient intéressant, voire très intéressant pour des cadors à la recherche de renforts défensifs fiables et peu coûteux. Affaire à suivre.