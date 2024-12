Les géants de Premier League s’arrachent ce défenseur à 75M€

Jarrad Branthwaite fait saliver la Premier League. Le défenseur central d’Everton, considéré comme l’un des plus grands espoirs anglais à son poste, n’a toujours pas reçu de nouvelle proposition contractuelle de la part de son club. Une situation qui pourrait profiter à ses poursuivants, d’autant que le roc d’1,95m dispose de l’un des plus petits salaires du côté des Toffees et pourrait obtenir une grosse revalorisation en quittant la banlieue de Liverpool.

Selon le Daily Mail, Manchester City, Liverpool FC et Manchester United suivraient avec attention le déroulé des évènements autour du jeune international anglais (une sélection). Alors qu’Everton réclamerait 75 millions d’euros pour sa pépite, les trois cadors de PL ne seraient disposés à offrir qu’une cinquantaine de millions d’euros pour le défenseur de 22 ans. Le dossier pourrait évoluer lors du prochain mercato hivernal, qui ouvrira ses portes dans quelques jours.