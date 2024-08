Dunkerque : ça s’agite pour la pépite Gessime Yassine

Joueur du mois de Dunkerque en février mars et avril, pépite de Ligue 2 en février, et nommé pour le titre de pépite de l’année en Ligue 2, Gessime Yassine a réalisé de sacrés débuts pour ses premiers pas en pro (19 matches sur 19 possibles sur la deuxième partie de saison pour 2 buts et une passe décisive). À 18 ans, le n°80 de l’USLD a retrouvé l’antichambre de l’élite ce week-end avec Dunkerque. Face à Annecy, il a fait une entrée en jeu remarquée, mais n’a pu empêcher la défaite des siens.

L’international U20 du Maroc, sous contrat avec le club nordiste jusqu’en juin 2027, se sent bien à Dunkerque, mais ses performances et sa marge de progression immense séduisent de nombreuses formations françaises et étrangères. Selon nos informations, le Club Bruges en Belgique est intéressé et est même venu le superviser. En Italie, Lecce s’intéresse également au virevoltant et très technique milieu offensif franco-marocain, de même qu’un club de Ligue 1 qualifié en Coupe d’Europe cette saison.