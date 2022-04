PSG : les ultras parisiens en grève pour le match face à l’OM

La suite après cette publicité

Selon le journal L’Équipe, les ultras du Paris Saint-Germain n’encourageront pas leurs joueurs lors de la réception de l’Olympique de Marseille dimanche soir au Parc des Princes (20h45). Malgré l'appel à la mobilisation de certains Parisiens, les supporters comptent bien prolonger leur grève des encouragements même pour ce Classique. Pour rappel, les ultras du Paris Saint-Germain sont en conflit avec leur club depuis l’élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid, le 9 mars dernier.

Selon les informations du quotidien sportif, les groupes de supporters seront cependant présents en tribunes pour assister à la rencontre face aux rivaux sudistes et le Collectif Ultras Paris pourrait se servir de l’impact médiatique de cette affiche historique pour faire connaitre ses revendications vis-à-vis de la direction du club et des joueurs. Des chants hostiles à l’état-major parisien accompagnés de fumigènes et de banderoles pourraient être déployés dimanche soir. La grève des ultras du PSG devrait durer jusqu’à la fin de la saison.

