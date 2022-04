Le PSG lance un appel à ses supporters pour le Classique face à l’OM

La suite après cette publicité

Le buteur du PSG Kylian Mbappé et son coach Mauricio Pochettino ont lancé un appel aux ultras du club de la capitale pour leur demander de venir les encourager lors du match face à l’Olympique de Marseille dimanche soir au Parc des Princes (20h45). « On aimerait que les supporters soient avec nous. On comprend leur déception. S’ils sont avec nous ce sera magnifique, si ce n’est pas le cas, on fera quand même notre boulot », a expliqué l'attaquant français au micro de Canal+ après la large victoire parisienne face à Clermont vendredi (1-6).

Même son de cloche du côté du coach parisien Mauricio Pochettino. « Dimanche prochain face à l’OM ce n’est pas une partie de plus, c’est une partie spéciale. Les supporters ont le droit de manifester, on est en démocratie. Mais on espère qu’ils seront avec nous, et qu’ils laisseront de côté la déception et la rage qu’ils ont au fond d’eux. Tout cela pour démontrer au monde entier une image forte de notre club », a déclaré l’Argentin en conférence de presse. À voir maintenant si leur appel sera entendu par les ultras parisiens qui multiplient les actions de contestations.