OM : Adrien Rabiot vole au secours de Lilian Brassier

L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du RC Lens, samedi (17h) dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Avant ce choc historique du championnat de France, Adrien Rabiot s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour l’international français d’évoquer la situation de Lilian Brassier, auteur de débuts compliqués dans la cité phocéenne, à l’instar de sa prestation indigeste rendue contre l’AJ Auxerre avant la trêve internationale.

«Après le match contre Auxerre, on est un peu tous partis de notre côté, notamment les joueurs en sélection. Ce n’est pas toujours simple, ça n’a pas été facile à vivre pour lui. Je l’ai trouvé bien depuis que je suis rentré, il travaille beaucoup. Il est impliqué, il est intelligent. Il a peut-être un peu de pression, c’est normal dans un club comme ça, qui demande autant à ses joueurs et ses coachs. Mais je le trouve bien depuis que je suis rentré. Cela peut arriver d’avoir des hauts et des bas. Il faut que lui aussi s’adapte, il ne jouait pas de la même manière à Brest. Je pense qu’il est capable de s’adapter». L’intéressé appréciera.

