Les glaçantes révélations d’Ander Herrera sur sa descente aux enfers

La suite après cette publicité

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a lancé une grande lessive. Les pensionnaires du Parc des Princes voulaient réduire leur effectif à la demande de Christophe Galtier. Parmi les indésirables du club de la capitale, on retrouvait Ander Herrera. Arrivé libre en provenance de Manchester United en 2019, l’Espagnol a passé trois saisons à Paris. Mais comme beaucoup, il a été globalement décevant et pas à la hauteur des espoirs placés en lui. Il a donc été invité à partir à l’été 2022. Et c’est au pays qu’il a souhaité se relancer.

Herrera enchaîne les blessures

Il a donc rejoint l’Athletic Bilbao sous la forme d’un prêt. Le milieu comptait se relancer dans un club cher à son coeur puisqu’il a connu le succès par le passé. De retour, Ander Herrera était attendu. Mais il n’a pas été épargné par les pépins physiques. En effet, il a eu une blessure aux adducteurs début septembre qui l’a obligé à s’arrêter 6 jours (2 matchs ratés). Puis, il a enchaîné deux soucis aux ichios en novembre et en décembre-janvier. Il a eu 25 jours d’absence mais n’a manqué que 3 matchs puisque son indisponibilité a eu lieu pendant la trêve liée au Mondial au Qatar.

À lire

Ander Herrera connaissait les plans du PSG

De retour, il a ensuite rechuté. Touché à nouveau aux ischios, il est à l’infirmerie depuis le 29 janvier et il a déjà raté 5 rencontres. Une terrible nouvelle pour le joueur qui n’a donc disputé que 12 matchs cette saison, dont seulement 5 en tant que titulaire (467 minutes). Touché par l’enchaînement de blessures, l’Espagnol, acheté définitivement par Bilbao le 31 janvier dernier, en a gros sur la patate. Il a d’ailleurs vidé son sac sur son compte Instagram, en avouant d’ailleurs qu’il avait pensé à tout arrêter.

La suite après cette publicité

L’Espagnol est à bout

«Je traverse sans aucun doute le moment le plus difficile de ma carrière. Il y a un peu plus d’un an, j’ai commencé à avoir des problèmes musculaires répétitifs dont je ne peux pas me remettre. Pour quelqu’un comme moi, qui est passionné par son métier et qui en profite intensément au quotidien, c’est très dur. Je ressens la même énergie et le même enthousiasme pour le football que pendant toute ma carrière, mais les blessures ne me permettent pas de profiter et d’être heureux. Je sens qu’à l’Athletic Club, j’ai tout ce qu’il faut pour l’être (heureux) et cela me fait encore plus souffrir. Je suis entouré de professionnels qui ne cessent de me témoigner leur aide et leur soutien, et de pairs à nul autre pareil.»

Il a ajouté : «à certaines occasions, il m’est venu à l’esprit de jeter l’éponge mais je ne me le pardonnerais pas. Nous voulons éduquer nos enfants à persévérer et à surmonter les obstacles qui peuvent se trouver en chemin, et ce serait exactement le contraire. Je vais continuer à chercher des solutions et à travailler pour recommencer à faire ce que j’aime le plus et rendre l’amour des gens autour de moi.» Touché mais pas coulé, Ander Herrera (33 ans) ne veut rien lâcher, lui qui ne vit donc pas des moments faciles loin du PSG.