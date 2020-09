Canal + : Maxime Saada règle ses comptes avec la LFP

La diffusion de notre championnat est passée dans une nouvelle ère, celle de Mediapro. Avec sa chaîne, Téléfoot, le groupe sino-espagnol a récupéré les droits quasi-exclusifs de la Ligue 1, ne laissant que quelques miettes à Canal +. Finie l'affiche du dimanche soir à 21 heures que laissait BeIn Sports. Aujourd'hui, la chaîne a dû revoir ses programmes, le rugby prenant désormais ce créneau. Interrogé sur ce nouveau choix dans L'Équipe, Maxime Saada, le patron de Canal +, en a profité pour lancer une pique à la LFP.

Selon lui, le football obtient le traitement qu'il mérite : « on n’a pas délaissé le foot. On l’a simplement traité comme il nous a traités ces derniers temps, sur une base strictement contractuelle. L’ancienne équipe de la Ligue de football professionnel nous a pris pour un tiroir-caisse. À chaque fois qu’on avait une demande, comme celle du changement des horaires de match (de 20h45 à 21 heures le dimanche pour le cycle 2016-2020), on nous expliquait que ce n’était pas dans le contrat et qu’il fallait payer plus. Ce que j’ai trouvé totalement choquant ! Surtout que ce changement d’horaire permettait, selon nous, d’augmenter l’audience de 200 000 téléspectateurs. À partir de là, on a décidé d’employer exactement les mêmes méthodes ».