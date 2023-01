Juventus : Andrea Agnelli s’en va, le nouveau Conseil d’administration adoubé

Après la démission fin novembre de l’entièreté du précédent Conseil d’administration, l’ère Andrea Agnelli à la Juventus se termine officiellement aujourd’hui avec l’assemblée générale des actionnaires réunie ce mercredi mais aussi la nomination du nouveau Conseil d’administration. En effet, il s’agit du premier jour d’une nouvelle ère à la Juventus, sous l’égide du duo Gianluca Ferrero - Maurizio Scanavino, qui va désormais prendre en main la direction technique des Turinois. Les deux hommes de confiance de John Elkann seront les principaux personnages de la nouvelle gouvernance de la Vieille Dame, comme pouvaient l’être Andrea Agnelli et Pavel Nedved. Pour rappel, depuis l’arrivée du dirigeant italien le 19 mai 2010, la Juve a remporté 19 trophées dont neuf titres de champion d’Italie consécutifs. Les Bianconeri ont également atteint la finale de la Ligue des Champions à deux reprises, en 2015 et en 2017.

La passation de pouvoir a donc eu lieu ce mercredi dans le cadre d’une assemblée des actionnaires du club basé à Turin. Après 13 ans sous la présidence d’Andrea Agnelli, il s’agit d’un véritable passage de flambeau. Lors de cette assemblée, le dirigeant a annoncé qu’il allait «se retirer» non seulement de la Juventus mais aussi de toutes les sociétés cotées en bourse de sa famille dont Exor et Stellantis. «C’est une décision personnelle, c’était ma demande, en accord total avec John Elkann. Ma volonté est d’affronter l’avenir de manière libre et forte et de pouvoir tourner la page et ouvrir un nouveau chapitre de ma vie avec la liberté de pensée que je n’aurais pas autrement» a notamment déclaré le président de la Vieille Dame. Une page se tourne à la Juventus alors qu’une nouvelle ère s’annonce. La nouvelle direction aura en tout cas fort à faire après la défaite quasi historique des Turinois face à Naples le week-end dernier (5-1).

