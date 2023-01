Serie A : Naples humilie la Juventus et s’envole en tête

Ce vendredi soir, la Serie A était de retour avec le choc de la 18e journée entre Naples, leader du championnat, et la Juventus, troisième et invaincu depuis 7 matches. Les hommes de Massimiliano Allegri avaient l’occasion de prendre la deuxième place devant l’AC Milan. Pour cette rencontre, le technicien italien misait sur une formation assez défensive avec la présence d’Adrien Rabiot dans le cœur du jeu. Di Maria et Milik formaient le duo offensif. De son côté, Luciano Spaletti alignait son équipe type avec son attaque de feu : Osimhen, Kvaratskhelia et Politano.

La suite après cette publicité

Très vite dans cette rencontre, les hommes de Luciano Spaletti montraient les crocs. Dans leur stade, ils dictaient le tempo du match et se procuraient les premières occasions. Il ne fallait d’ailleurs pas longtemps avant de voir Victor Osimhen ouvrir le score. L’attaquant nigérian suivait bien une magnifique bicyclette de Kvaratskhelia repoussée par Szczęsny (14e). Un but qui venait illustrer la belle domination napolitaine et l’impuissance totale d’une équipe de la Juventus très décevante dans l’utilisation du ballon. C’est même logiquement que Naples faisait le break peu après la demi-heure de jeu. C’est encore Kvaratskhelia qui plaçait une belle frappe qui ne laissait aucune chance à un Szczęsny laissé par sa défense (39e). Ce second but avait au moins le mérite de réveiller la Juventus qui réduisait l’écart sur sa seule action du premier acte grâce à Di Maria (45e).

À lire

Naples-Juventus : les compositions officielles

Naples trop fort pour la Juventus

Avec la réduction de l’écart de la Juventus, on s’attendait alors à ce que le match bascule et que la Juventus commence enfin à poser le pied sur le ballon. Mais ce n’était pas du goût de cette équipe de Naples qui sur dominait totalement la rencontre et étouffait la Vieille Dame. Zambo Anguissa et Lobotka se promenaient au milieu de terrain. La Juventus ne parvenait pas à ressortir le ballon. Et les Napolitains en profitaient forcément. Quelques minutes après le retour des vestiaires, le défenseur Rrahmani reprenait parfaitement un corner et faisait à nouveau le break (55e). Un but qui assommait totalement les coéquipiers d’un Adrien Rabiot très discret dans ce match.

La suite après cette publicité

Par la suite, les Gli Azzurri se faisaient plaisir et se géraient tranquillement la rencontre. Avant de sortir sous l’ovation du Stadio Diego Armando Maradona, Victor Osimhen s’offrait un doublé en plaçant un coup de casque puissant sous la barre (4-1, 65e). Quelques minutes plus tard, le jeune Eljif Elmas, tout juste entré en jeu, y allait de son but (5-1, 72e). La Juventus qui n’avait plus encaissé de but depuis 7 rencontres venait d’en encaisser 5 d’un coup face au leader du championnat. Un leader qui s’envole un peu plus en tête avec désormais 10 points d’avance sur son adversaire du soir. Cette fois, Naples est bien un candidat très sérieux pour le Scudetto.