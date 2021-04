José Mourinho, une descente aux enfers qui rapporte gros

La suite après cette publicité

José Mourinho n'est plus l'entraîneur de Tottenham. Après 17 mois passés sur le banc, il a été viré, mettant fin à une aventure franchement mauvaise à la tête du club londonien. Depuis le début de sa carrière, il n'aura pas connu pire bilan, ses deux premières expériences à Leiria et Benfica mises à part. C'était il y a plus de 20 ans. Il n'a pas remporté le moindre trophée non plus et laisse des Spurs bien mal embarqués dans la course à la Ligue des Champions. Surtout, à 58 ans, le Portugais commence à cumuler les expériences malheureuses.

Les mauvaises langues diront de lui qu'il est passé du Special One au Sacked One (le viré). En 2007 déjà lors de sa première expérience avec Chelsea, son aventure prend fin après 3 ans de succès. Il quitte les Blues avec un chèque de 23 M€. Un record à l'époque. Au Real Madrid, il partira en 2013 par un «consentement mutuel», comme le veut la formule. Sauf que prolongé un an plus tôt jusqu'en 2016, le Mou récupère une somme avoisinant les 20 M€, mais il n'est pas licencié.

97 M€ d'indemnités de licenciement dans sa carrière

De retour à Chelsea en 2013, il remporte une League Cup avant d'être sacré champion en 2015. Prolongé cet été-là jusqu'en 2019, il est finalement dégagé en décembre de la même année, laissant les Blues à une indigente 16e place. Tant pis pour le sportif, il s'en va avec un chèque de 14 M€. Manchester United lui propose alors le poste d'entraîneur quelques mois plus tard. Malgré une victoire en League Cup puis en Europa League, il ne parvient pas à mener les Red Devils au sommet de la Premier League et finit par être remercié en 2018. Indemnités de licenciement : 25 M€.

Un record personnel difficile à battre et pourtant. Sous contrat jusqu'en 2023 avec Tottenham, Mourinho devrait toucher une somme d'environ 35 M€, à en croire les médias anglais. Sur l'ensemble de sa carrière, le Portugais a donc touché 97 M€, rien qu'en étant viré. Reste que ce nouvel échec interpelle. Faut-il encore considérer José Mourinho comme un entraîneur de premier plan ? Peut-il mener un grand club vers les sommets ? On peut en douter face aux dernières expériences pas toujours fructueuses.

Mourinho peut-il revenir au sommet ?

Consultant pour Sky Sports, Graeme Souness lui y croit. «C'est un grand nom, un grand manager. Il sera bien accueilli par d'autres grands clubs. Il a un palmarès qui est tout là-haut avec les meilleurs. Il a une façon de travailler qui n'est pas attrayante pour beaucoup de gens, mais il fait le travail. Les choses n'ont pas fonctionné aux Spurs. Il est parti la semaine avant une finale de coupe (en Carabao Cup face à Manchester City), mais il a rempli cette ambition en les y amenant. Je pense qu'il sera toujours attrayant pour les clubs, tant qu'il aura toujours l'appétit.»

Pas sûr que les dirigeants des grands clubs européens soient du même avis que l'ancien milieu de terrain écossais. Mourinho a la réputation de gagner partout où il passe mais de laisser un vestiaire à feu et à sang une fois parti. Chez les Spurs encore, il a connu de nombreuses frictions avec ses joueurs. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont poussé Daniel Levy à s'en séparer. Et si maintenant, le Portugais ne remporte même plus de trophée, pas mal de monde devrait être refroidi à l'idée de s'offrir une star comme le Mou si c'est pour le voir partir sans un palmarès renforcé, mais avec un gros chèque.