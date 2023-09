France-Irlande : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Les Bleus veulent poursuivre leur sans-faute. Avec quatre victoires en autant de matches, la France est idéalement lancée sur la route de l’Euro 2024 en Allemagne. Les coéquipiers de Kylian Mbappé mènent le groupe B avec 12 points et ont l’occasion de faire un pas de plus vers la qualification en cas de victoire face à l’Irlande ce soir (coup d’envoi 20h45, un match à suivre en direct sur FM). Les Irlandais, eux, sont déjà dos au mur avec seulement trois points en trois rencontres. Pour rappel, les deux premiers du groupe se qualifient pour le championnat d’Europe.

Pour cette rencontre, Didier Deschamps opte pour du classique en 4-2-3-1. Maignan garde le but. Lucas Hernandez est préféré à Saliba en charnière avec Upamecano. Son frère Theo va évoluer à gauche et Koundé à droite. Au milieu, Rabiot et Tchouaméni débutent alors que Camavinga est sur le banc. Devant, Giroud est soutenu par Mbappé, Griezmann et Dembélé. Côté Stephen Kelly, on opte pour une défense à trois avec Collins, Egan et Stevens. Duffy et Browne vont animer les côtés. Devant, Idah sera épaulé par Ogbene et Knight.

Les compositions officielles :

France : Maignan – Koundé, Upamecano, L. Hernandez, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Griezmann, Mbappé – Giroud.

La suite après cette publicité

Irlande : Bazunu – Collins, Egan, Stevens – Duffy, Molumby, Cullen, Browne – Ogbene, Idah, Knight .