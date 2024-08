OM : les révélations de Lilian Brassier sur la méthode De Zerbi

Présent au micro de DAZN après le succès des siens contre Toulouse (3-1) lors de la 3e journée de Ligue 1, Lilian Brassier, nouveau défenseur de l’OM, en a dit plus sur son coach Roberto De Zerbi. «C’est un coach exigeant envers lui même, il veut nous pousser, il veut nous transmettre cette mentalité, limite il fait plus de kilomètres que nous à l’entraînement, il est présent».

Relancé sur la philosophie de l’ancien technicien de Brighton, Brassier a alors ajouté : «ce qu’il attend ? attirer l’adversaire, lire le jeu, être intelligent, apprendre à jouer sur la bonne personne, ne pas aller trop vite. Après, le coach ne joue pas à notre place, c’est à nous de trouver la solution, on bosse à l’entraînement mais c’est à nous de mettre les choses en place». Et de conclure : «chaque ligne il faut un leader, on a des joueurs d’expérience, il faut s’en servir mais tout se passe bien, c’est cool».