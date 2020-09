Leeds et Marcelo Bielsa s'activent pour Michael Cuisance

Arrivé il y a un an au Bayern Munich à la surprise générale, Michael Cuisance (21 ans) a mis quelques mois à s'adapter à son nouvel environnement. Mais à force de travail et d'abnégation, il a réussi à glaner du temps de jeu (malgré une concurrence féroce au milieu de terrain) en Coupe d'Allemagne, mais aussi en Bundesliga (12 apparitions toutes compétitions confondues - 1 but), notamment après la longue trêve imposée par la COVID-19.

Un temps de jeu insuffisant malgré tout pour satisfaire le milieu international tricolore U20 qui aspire à jouer plus afin de ne pas freiner sa progression. C'est pour cela qu'un prêt était envisagé. Comme nous vous l'avions révélé, l'OM était et se trouve toujours sur les rangs pour engager le natif de Strasbourg. Mais le club phocéen, qui n'a pas les liquidités nécessaires pour un transfert, ne peut envisager qu'un prêt avec option d'achat. La direction de Marseille maintient le contact avec son homologue allemand depuis plusieurs semaines, mais cette dernière hésite à libérer son joueur pour un prêt.

Marcelo Bielsa adore Michael Cuisance

Plutôt tranquille sur le dossier jusqu'à présent, le champion d'Europe 93 va devoir faire face à une vieille connaissance qui apprécie lui aussi tout particulièrement le profil du milieu de terrain français. Selon nos informations, l'ancien coach de l'OM, Marcelo Bielsa, qui est aussi tombé sous le charme du joueur, a demandé à sa direction de se pencher sur le cas de Michael Cuisance. Leeds United songe très fortement à envoyer une offre de transfert au Bayern pour tenter d'arracher l'ancien joueur de Mönchengladbach.

Voilà qui devrait faire réfléchir la formation coachée par Hansi Flick qui est aujourd'hui en pleine réflexion quant au remplacement de Thiago Alcantara au milieu de terrain. Si la priorité du numéro 11 du Bayern est de rester en Bavière, Cuisance pourrait voir d'un très mauvais oeil le recrutement d'un nouveau milieu de terrain tel qu'un Mario Gotze annoncé aujourd'hui dans la presse allemande. Il reste désormais une dizaine de jours pour connaître la future destination de Michael Cuisance. Soit rester au Bayern, soit envisager un prêt à Marseille ou tout simplement tenter l'expérience anglaise... Trois options différentes, mais qui ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients...